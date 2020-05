„Jeder Tag, den ich verliere, tut im Herz weh“

Wieder auf die Beine bringen

Was gibt ihm Halt? „Das Gemeinschaftsgefühl. Meine Kollegen trugen tolles Theater ins Internet. Unter dem Hashtag #wirspielenzusammen konnten wir kurze Filme drehen und online stellen“, erzählt Ortner. Spielen fürs Internet? „Man kann lachen. Weinen. Kritik üben. Ich habe Kollegen spielen sehen und sozusagen über ihre Filme wieder getroffen.“ Aber er fügt auch an: „Letztendlich ist die einzige wirklich sinnvolle Sache die, die Film- und Theaterbranche so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu bringen. Auch damit es die vielen Arbeitsplätze in dieser Branche - vom Reqisiteur zum Beleuchter, zur Kamerafrau und Schauspielerin - auch wirklich wieder gibt.“