Hund lief vor Fahrrad: Radlerin bei Sturz verletzt

Zwei Frauen sind am Freitag bei Fahrradunfällen in der Steiermark schwer verletzt worden. In Graz lief ein Hund vor das Rad einer 24-Jährigen. Die Frau wurde beim Sturz schwer verletzt. In Gamlitz in der Südsteiermark kam eine 52-Jährige aus Oberösterreich auf einer abschüssigen Straße mit ihrem Zweirad zu Sturz. Sie wurde ins LKH Graz geflogen.