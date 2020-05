Chemie im Garten gefährdet Haustiere und Kinder

Eine bunte Blumenpracht und ein dichter, grüner Rasen ist der Stolz aller Gärtner. Dafür schrecken sie auch vor Chemie nicht zurück. Das wurde nun einem zehn Monate alten Kater in Ansfelden zum Verhängnis. Er starb, so der Tierarzt, an einer Blaukorn-Vergiftung. Profigärtner empfehlen daher organische Düngemittel.