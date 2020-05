Das Ende des Babyelefanten! Wien im Kuschelfieber

Beispiel Viktor-Adler-Markt: dichtes Gedränge vor den Standln. Einige tragen Maske, viele nicht. So mancher, der sie nutzt, verwendet sie falsch: Der Mund-Nasen-Schutz als Kinnwärmer, das Riechorgan hängt oben frei drüber. Völlig sinnlos. Blick zur Mariahilfer Straße. Shoppen ist angesagt. Kreuz und quer laufen die Menschen, drängen sich in die Geschäfte. Danach ein Spritzer in der Sonne. Begrüßungsszenen, so emotional wie Familienzusammenführungen: Bussi-Bussi, Umarmungen, Gelächter. Corona? War da nicht einmal etwas?