Steirische Museen feiern das „Frühlingserwachen“

„Frühlingserwachen“ lautet das Motto heute in zahlreichen steirischen Museen. Und gleichsam im Untertitel schickt man „Coronabrechen“ mit. Denn die vielen kleineren Institutionen, die den Steirern nicht nur Wissenswertes, sondern auch so manch unterhaltsame Kuriosität vermitteln, haben in den vergangenen Wochen schon in den Startlöchern gescharrt. Hier wird der Bildungsauftrag noch ernst genommen – und so haben viele in der Zeit der Corona-bedingten Schließung an Konzepten und Ideen gearbeitet, wie man die interessanten Sammlungen den Menschen nahebringen kann.