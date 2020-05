CO2-Emissionen zeitweise um 17 Prozent gesunken

So wurden am 7. April nach Angaben der Klimawissenschafter um Corinne Le Quere von der englischen University of East Anglia in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ weltweit schätzungsweise 83 Millionen Tonnen CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennträger und die Zementproduktion ausgestoßen - 2019 waren es im Tagesdurchschnitt 100 Millionen Tonnen gewesen.