Coach Klopp: Abbruch der Saison wäre „ungerecht“

„Da kann sich keiner anstecken. Danach gehen sie nach Hause, verhalten sich, wie sie sich bisher verhalten haben, sind in quarantäneähnlichen Situationen. Das sollte also möglich sein.“ Die Teams dürfen ab Dienstag in Kleingruppen und unter Einhaltung von Abstandsregeln trainieren. Ein Neustart der Liga, die seit dem 13. März pausiert, könnte im Juni erfolgen. Bisher wurden 29 von 38 Spieltagen absolviert. Klopps Club Liverpool führt die Tabelle mit 25 Punkten Vorsprung an und steht kurz vor dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren.