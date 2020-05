WKÖ: Beschwerden über Maskenpflicht häufen sich

Tourismus für viele Betriebe überlebenswichtig

Für die Geschäfte in der Wiener oder Salzburger Innenstadt sind die Touristen überlebenswichtig. Vom Vorschlag des Handelsverbandes an die Politik, 500-Euro-Gutscheine an alle Österreicher zu verteilen, um Kaufanreize zu schaffen, hält Buchmüller wenig. Das sei nur ein Einmaleffekt, der langfristig wenig bringe.