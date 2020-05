Halleiner starb bei Motorradsturz

Dann passierte der tragische Unfall auf der Pass Gschütt Straße in Gosau: Der 51-jährige Motorradfahrer kam in einer leichten Linkskurve plötzlich zu Sturz. Er prallte mit seinem Gefährt seitlich gegen eine Leitschiene und blieb daraufhin regungslos liegen. Wiederbelebungsmaßnahmen seiner Angehörigen konnten ihn nicht retten. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass die alarmierten Gemeinde- und Notärzte nur mehr seinen Tod feststellen konnten.