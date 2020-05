Freiluft-Museum: „Menschenbilder“ in Graz

Lange hat es so ausgeschaut, als müsste die Leistungsschau der steirischen Berufsfotografen wegen der Corona-Beschränkungen in den Herbst verlegt werden. Dank der nach und nach in Kraft tretenden Lockerungen sind die außergewöhnlichen Bilder nun doch schon jetzt im Grazer Joanneumsviertel zu erleben. Es sind berührende Porträts, fantastische Einblicke und eindrucksvolle Stimmungen, die da auf 57 Aufstellern bei Tag und bei Nacht, bei Sonne und bei Regen das Auge erfreuen.