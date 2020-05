Innsbrucker „Tafel“ nach Zwangspause wieder offen

19 Tafeln in ganz Tirol

Hinter dem Begriff Tafel steht ein ehrenwertes Konzept: Der Kampf gegen die Wegwerfmentalität. Hier werden gute Lebensmittel, die im Handel nicht mehr verkauft werden können, an jene verteilt, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Derer gibt es auch im reichen Tirol mehr als viele glauben wollen. 19 Tafeln gibt es mittlerweile zwischen Lienz und Zams. Jene in Innsbruck ist eine der größten Verteilstellen. „Wir sind so froh, wieder öffnen zu können. In den vergangenen Wochen haben wir zwar Notpakete verteilt, aber jetzt können wir wieder das volle Angebot bieten. Die Verteilstelle ist ja auch ein sozialer Treffpunkt.“ Jasmin Dietrich, Leiterin der Tafel in Innsbruck, ist die Freude über den Neustart anzusehen. Wie alle ihre Kollegen steht auch sie Samstag für Samstag ehrenamtlich hier und füllt Regale. Woche für Woche verteilen die insgesamt 67 Ehrenamtlichen mehr als zwei Tonnen Lebensmittel an Menschen mit knappem Budget. „Es kommen Mindestrentner, junge Mütter, Großfamilien“, zählt Dietrich auf.