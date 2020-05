Mit scharfer Handgranate auf Polizisten zugegangen

Kurz nach 16 Uhr meldete der 69-jährige Deutsche den Fund einer Handgranate bei einer Holzhütte in Imsterberg. „Beim Eintreffen der Streife kam der Deutsche aus der dortigen Holzhütte, ging mit einer Stielhandgranate in der Hand auf das Polizeiauto zu und wollte diese in das Heck des Wagens legen“, erklärt die Exekutive. Die Beamten entfernten sich sofort mit dem Streifenwagen. Erst nach eindringlicher Aufforderung der Polizisten legte der Deutsche die Stielhandgranate widerwillig - und nachdem er noch damit herumfuchtelte - auf einer Fensterbank der Hütte ab.