Polizei war schneller, als Benzindieb glaubte

15-mal bestückte der 22-Jährige zwischen 9. und 23. März sein eigenes Auto mit einem in Graz gestohlenen Kennzeichen, tankte seinen Pkw voll und fuhr dann ohne zu bezahlen davon. „Wenn ihr den Jet-Tanker erwischen wollt, müsst ihr schon schneller sein!", rief er am 23. März bei der zuständigen Polizei in Kalsdorf an und legte danach gleich auf. Doch da hatte er sich wohl zu früh gefreut, denn die Beamten kamen ihm bald auf die Schliche.