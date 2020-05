Viele Jobs sind nun in Fürstenfeld gerettet

Mit dieser Transaktion wollen beide Unternehmen „möglichst viele Arbeitsplätze am Standort Fürstenfeld erhalten“. Nidec wird rund 40 Mitarbeiter für die Delta-Produktion und weitere 47 Mitarbeiter für die Produktion von Motoren für Wasch- und Geschirrspülmaschinen übernehmen. Darüber hinaus will Secop seine Konzernzentrale im Raum Fürstenfeld behalten und verstärken und somit über 80 Mitarbeiter behalten. Für die verbleibenden Mitarbeiter biete Secop sozialverträgliche Lösungen an. Secop wird aber seine zweite österreichische Produktionslinie für die Herstellung von Kappa-Kompressoren - die Linie stand nicht Verkauf - in seine Produktionsstätte in Zlate Moravce in die Slowakei verlagern.