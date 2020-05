Mann (57) krachte bei Fahrerflucht in Hauswand

Ein Tscheche (39) verständigte am Freitag, gegen 10.20 Uhr, als erster die Polizei: Er war etwas oberhalb der Kanzelkehre in Maurach am Achensee mit seinem Pkw unterwegs, als plötzlich ein Autolenker von hinten zweimal auf ihn auffuhr. Daraufhin sei der Mann einfach davongefahren. Der 39-Jährige blieb unverletzt.