Trumer Triathlon daheim oder als Finish vor Ort

Der 11. Trumer Triathlon wird dennoch gelebt werden, alle sind eingeladen, den Trumer Triathlon „zu Hause“ zu absolvieren. Das genaue Konzept für den #trumertriathlonathome wird noch ausgearbeitet. So viel sei aber schon verraten: Alle TeilnehmerInnen, die sich über eine Plattform registrieren und mit einem Upload das Finish ihres persönlichen Trumer Triathlon bestätigen, werden mit einem Finisher-Paket belohnt. Außerdem wird ab dem 17. Juli bis Mitte August der Zieleinlauf in Obertrum am See aufgebaut werden. So können alle in diesem Zeitraum ihren persönlichen Trumer Triathlon mit einem Zielfoto in Obertrum am See feiern. Das Finisher-Paket kann dann direkt im Büro des Tourismusverbandes abgeholt werden.