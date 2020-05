Grazer Andritz AG: Millionenauftrag in Brasilien

Der Grazer Anlagenbauer Andritz AG hat einen Millionenauftrag in Brasilien an Land gezogen: Für das Projekt Puma II von Klabin in Ortigueira werden eine komplette Gasifizierungsanlage und eine neue Biomasseverarbeitungslinie geliefert. Mit einem Volumen von knapp zehn Millionen Euro ist bei solchen Aufträgen zu rechnen, über den Kaufpreis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.