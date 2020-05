Häftlinge wollten sich absichtlich anstecken

Einen kuriosen, wenn auch erfolglosen „Ausbruchsversuch“ haben Häftlinge in Kalifornien unternommen. Die Insassen der Haftanstalt in Castaic nahmen fälschlicherweise an, sie würden freigelassen, wenn sie sich mit dem neuartigen Coronavirus infizieren. Sie schnüffelten an gebrauchten Gesichtsmasken, tranken aus gemeinsamen Bechern und saßen dicht beieinander, um eine Ansteckung zu begünstigen. Mittlerweile befindet sich beinahe die Hälfte der Häftlinge im Bezirk Los Angeles in Quarantäne.