Nachbesserungen bei Corona-Härtefallfonds nötig

Man müsse anerkennen, dass für einige Hunderttausend Menschen der Einkommensersatz funktioniert habe, wie Badelt in der Talkshow „Milborn“ des Privatsenders Puls 24 sagte. Angesichts von 600.000 Arbeitslosen und 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit sei der Zugang „whatever it takes“ der einzige gewesen, „der uns vor einer sozialen Katastrophe bewahrt hat, und wir müssen jetzt in die Lücken hineingeben, die‘s noch gibt“.