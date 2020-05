Ex-Schalker sauer: Ich sollte für WM-Spiele zahlen

„Ich habe mit Schalke in der Champions League gespielt, alles lief gut. Am Ende der Saison erhielt ich für die WM-Vorbereitung eine Einladung zu Freundschaftsspielen in Südafrika. Zwei Tage vor Erscheinen der endgültigen Liste wurde ich aber gebeten, etwas Geld zu zahlen, wenn ich im Team sein wollte.“