Corona-Fälle für Horvath „nur Frage der Zeit!“

„Dieses Szenario war für mich nur eine Frage der Zeit. Weil die Ansteckungsgefahr viel zu hoch ist. Du kannst dir das Virus schon ohne Probleme beim Einkaufen einfangen und hast dann im Mannschaftstraining den ständigen Körperkontakt“, meint der Wiener. Die beiden ersten Partien in Liga 2 wurden bereits verschoben. Heute stehen die nächsten Tests an. Bei Horvath fielen alle bisher negativ aus. Zudem ist Dresden im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt, das in den kommenden Tagen mehr Klarheit verschaffen soll. „Ich hoffe, dass die gesunden Kicker an der frischen Luft laufen oder im besten Fall wieder zusammen trainieren dürfen“, sagt der Ex-U21-Teamspieler.