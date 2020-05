Traiskirchen nimmt keine Flüchtlinge auf

Die gute Nachricht vorab: In den Asylunterkünften Niederösterreichs gibt es derzeit keine Bewohner, die an Corona erkrankt sind, meldet der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl. Auch in Traiskirchen, wo das Erstaufnahmezentrum wegen Covid-19-Infektionen zeitweise gesperrt war – und die Polizei, wie berichtet, wegen Aufständen der Untergebrachten einschreiten musste – hat sich die Lage beruhigt.