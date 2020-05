„Frontaler“ zwischen Reiterin (16) und Radfahrer

In der Tiroler Ortschaft Barwies ist es am Donnerstag zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einer 16-jährigen Reiterin und einem gleichaltrigen Radfahrer gekommen. Alle Beteiligten, auch das Pferd, wurden verletzt - der Bursche so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.