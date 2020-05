Corona-Krise macht diese Sonnenbrille zum Trend

Dick aufgetragen wird heuer aber nicht nur bei den Brillen-Modellen, sondern auch bei Brillen-Ketten. Die werden jetzt nämlich zum echten Fashion-Statement und so auffällig wie nie zuvor. Dicke Gliederketten in Pastellfarben sorgen für den Hingucker schlechthin - und zudem auch wirklich praktisch. Will man die Sonnenbrille nämlich nicht mehr tragen, baumelt sie einfach wie ein Accessoire an der Kette um den Hals.