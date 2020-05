Osttirol: Schafe fielen vermutlich Wolf zum Opfer

Nachdem die „Krone“ beriets von einer möglichen Wolfssichtung in Osttirol berichtet hatte, haben Viehhalter nun einen Grund mehr, Schutzzäune aufzustellen: Wie das Land am Donnerstag bekannt gab, kann bei zwei am Mittwoch in Matrei in Osttirol gerissenen Schafen davon ausgegangen werden, dass sie einem Wolf zum Opfer fielen.