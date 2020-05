Baumgartlinger: „Froh, dass wir wieder spielen!“

Die deutschen Bundesligisten hatten wegen der Coronavirus-Pandemie seit Anfang April nur in Kleingruppen trainieren dürfen, am Donnerstag soll auch in Leverkusen das erste Mannschaftstraining stattfinden. „Jetzt wieder zu wissen, dass es tatsächlich weitergeht, und das spätestens in zwei Wochen, ist sehr wichtig“, meinte Baumgartlinger. „Sonst wird es irgendwann mühsam und schwer, die Motivation hoch zu halten.“ Die genauen Rahmenbedingungen für den Neustart - und aller Voraussicht nach auch das Start-Datum - wird die Deutsche Fußball Liga (DFL) erst am Donnerstag bekannt geben.