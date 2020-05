Neue Spielregeln für steirische Kindergärten

„Wann darf mein Kind in den Kindergarten?“ Auch am Tag nach der Präsentation des Stufenplans des Landes ist die Unklarheit in vielen steirischen Familien groß. Viele verunsicherte Eltern haben sich an die „Steirerkrone“ gewandt. Oftmals hapert es offenbar auch an der Informationsweitergabe der Einrichtungen. „Die Regelung ist klar und wurde auch so kommuniziert", ist Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) jedenfalls überzeugt.