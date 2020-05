Ortskern am Klopeiner See könnte teuer werden

Fährt man in die Tourismusgemeinde am Klopeiner See, sieht man neben einem Veranstaltungszentrum vor allem etwas: Eine Tankstelle und Leerstände. Das ist nicht nur Bürgern ein Dorn im Auge, auch die Politik hätte nichts gegen ein attraktives Zentrum. Neben einem Marktplatz und Spielflächen wären auch Parkplätze sinnvoll. Ein Grundstück, das aktuell bereits zum dritten Mal zum Verkauf steht, gäbe es.