Das Schlimmste verhindert, aber: „Virus bleibt“

Anderl: „Arbeitslosengeld muss erhöht werden“

AK-Chefin Renate Anderl richtet in der Zeit dieser schrittweisen Rückkehr in die Normalität ihren Appell an die Unternehmer, jene Mitarbeiter, die sich in den letzten Wochen in Kurzarbeit befunden haben, wieder zu beschäftigen. Was die halbe Million Menschen betrifft, die durch die Krise arbeitslos geworden sind, gebe es „viele Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden müssen“. Um eine „massive Armut“ unter diesen Menschen zu verhindern, müsse man „dringend darüber nachdenken, das Arbeitslosengeld zu erhöhen“, so Anderl. Auch die Kapazitäten beim AMS müsse man um 500 Mitarbeiter aufstocken, vor allem auf die jugendlichen Arbeitslosen sollte der Fokus gesetzt werden, denn diese seien die „Fachkräfte der Zukunft“.