Tirol gedenkt an das Ende des Zweiten Weltkrieges

Blutvergießen blieb Innsbruck erspart

Zum geschichtlichen Hintergrund: In den ersten Mai-Tagen des Jahres 1945 gelang es dem Tiroler Widerstand in Verbindung mit dem US-Geheimdienst, die nationalsozialistische Herrschaft in Innsbruck zu überwinden. Die Landeshauptstadt konnte dadurch den vorrückenden amerikanischen Truppen kampflos und befreit übergeben werden. So blieben der Stadt Zerstörungen und weiteres Blutvergießen erspart. Bei letzten Schusswechseln mit abziehenden Einheiten der SS wurde der Widerstandskämpfer Franz Mair am 3. Mai tödlich verwundet. Ihm und weiteren Freiheitskämpfern der damaligen Zeit soll am Dienstag im Besonderen gedacht werden.