Trump will Produktion aus China abziehen

Nun ist ein Kurswechsel geplant, man will die Produktion aus Übersee zurückholen. „Wir haben in den letzten Jahren daran gearbeitet, aber jetzt laden wir diese Initiative auf“, so Keith Krach, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium. „Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, wo sich die kritischen Bereiche befinden und wo kritische Engpässe bestehen.“ Die Senkung der Abhängigkeit von Lieferketten in China sei ein wichtiger Beitrag zur US-Sicherheit. Schon bald könne die Regierung entsprechende Maßnahmen ankündigen.