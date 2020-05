50 Tage auf Schiff isoliert: „Kann nicht mehr!“

Nudeln, Reis und Brot

Vor drei Wochen hatte das Drama begonnen: Mit einem positiven Corona-Schnelltest auf der MSC Bellissima in Dubai. Genau einen Tag vor der geplanten Heimreise. „Seither lebe ich isoliert in einer Einzelkabine. Dreimal am Tag gibt’s ein Essen vor die Türe. Meistens Nudeln, Reis und Brot, hie und da ein Salat. Das war’s“, erzählt Julia sichtlich gezeichnet.