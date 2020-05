Wiener Schweizerhaus öffnet wieder seine Pforten

Die Fans des Wiener Schweizerhauses dürfen aufatmen, denn unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen wird Familie Karl Kolarik dieses nun am 15. Mai 2020 aufsperren. Nicht wie vor der Pandemie geplant, mit einem imposanten Fest, aber mit großer Freude und Zuversicht, dass auch in herausfordernden Zeiten, ein frohes und verantwortungsvolles Miteinander möglich ist! So lädt der Kult-Hotspot im Prater seine Gäste auch in dieser 100. Saison zum Kurzurlaub in den „Garten der Wiener“ ein. Ab heute, dem 4. Mai, kann reserviert werden!