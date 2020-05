Friseure starten jetzt durch

Für die Arbeit so nah am Gesicht tragen Barbara und ihre Mitarbeiterin Maske und Visier. Nobel-Figaro „Sturmmayr“ hält es genauso. „Wir sind ohnehin nicht auf Bartpflege spezialisiert“, betont Filialchefin Silvia Detki im Europark. Herrenfriseur Abdulrahman Seifo verzichtet dagegen ganz auf das Schneiden, Trimmen und die Pflege der Bärte seiner Kunden. „Wir schneiden die Bärte mit Messern, die sind schwerer zu desinfizieren“, schildert Seifo. Nicht nur vor Seifos Salon in Salzburg-Lehen bildeten sich am Samstag schon in aller Früh Warteschlangen. „Ich bin seit 5.30 Uhr da, bis 20 Uhr kommen Kunden“, erzählt Marija, Chefin im Salon „M.M Kopfsache“ in Salzburg-Itzling. Sie sperrte ihr Geschäft erst im Dezember auf, dann bremste Corona ihren Elan: „Es war hart. Wir haben ja von heute auf morgen zusperren müssen.“