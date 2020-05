Corona: Transfer-Stopp für Liverpool-Coach Klopp?

Noch kein Ergebnis

Gespräche der 20 Klubs über eine Fortsetzung der Saison in der Premier League sind am Freitag übrigens ohne neues Ergebnis verlaufen. Man wolle die Spieler- und Managervereinigungen (PFA und LMA) in den Planungsprozess des sogenannten „Project Restart“ einbinden. Gleichzeitig wurde das „gemeinsame Ziel“ bekräftigt, die wegen der Corona-Pandemie seit 9. März offiziell unterbrochene Saison zu Ende zu spielen.