Landtag soll ebenfalls im Congress Innsbruck tagen

Auch wenn es teilweise chaotisch zuging: Der erste Corona-Gemeinderat in Innsbruck hat sich bewährt. Nun wird überlegt, auch den Mai-Landtag in einem der Congress-Säle stattfinden zu lassen – ebenfalls in voller Besetzung. Beschlossen wurde der teure MCI-Vergleich – nach langem Hängen und Würgen.