Weiße Fahnen am „Varta-Haus“ als Aufbruch-Symbol

Während am 1. Mai von vielen Gebäuden die Nationalflagge oder Landesflagge weht, ist das „Varta-Haus“ in Wien an diesem Tag mit weißen Fahnen bestückt worden: Es handelt sich dabei um ein Werk des heimischen Konzeptkünstlers Heimo Zobernig mit dem Titel „Nothingness is different for everybody“ - „Das Nichts ist für jeden anders“. Die weißen Fahnen sollen ein „Symbol des Aufbruchs“ darstellen.