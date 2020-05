„Ich war dick!“ Klopp crasht BVB-„Meisterfeier“

Die Stimmung ist gut, viele ehemalige Borussia-Dortmund-Stars schwelgen per Zoom-Konferenz in Erinnerungen an den Meistertitel 2011. „09 Jahre“ später, eine Anspielung auf das BVB-Gründungsjahr 1909, erinnern sich Weidenfeller, Götze, Dede und Co. an den großen Coup - als plötzlich der damalige Meistertrainer die „Meisterfeier“ crasht und sich erinnert: „Ich war dick.“