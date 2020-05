„Leg die Küchenschere weg und bleib ruhig“

Der „Pony“ verdeckt mir die Sicht - was in Anbetracht meines Spiegelbilds vielleicht gar nicht so schlecht ist. Leider sehe ich auch sonst nichts mehr - und am wenigsten gut aus. Mein letzter Haarschnitt ist ziemlich „long hair“. Seit Wochen habe ich keinen Friseursalon mehr von innen gesehen, und in Anbetracht der Wartelisten wird das auch noch eine Weile so sein. Der Ausweg: eine Küchenschere und etwas Mut.