Grazer Galeristin hofft auf Besucher und Käufer

Es ist eine höchst positive und lebensbejahende Ausstellung, die Petra Schilcher mit „. . .born to be alive“ in ihrem Grazer Artelier Contemporary in der Griesgasse 3 zeigt. Hinter den Kulissen sieht es aber düster aus, zahlreiche Galeristen, darunter auch Schilcher, kämpfen so wie auch viele Künstler ums Überleben.