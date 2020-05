Städtische Seniorenheime bis heute Corona-frei

Ab kommendem Montag werden in den sechs Heimen sogenannte getrennte Besuche wieder möglich sein. Dafür wurden Rahmenvorgaben für alle Einrichtungen ausgearbeitet, die dann um individuelle Maßnahmen - auf jedes Haus abgestimmt - ergänzt werden, schilderte Christoph Baumgärtner, der Leiter der städtischen Heime. So sei etwa in einem Haus die Portierloge extra dafür adaptiert worden. Sowohl Bewohner als auch Besucher werden von Mitarbeitern begleitet, vor dem Treffen müssen sie sich Hygienemaßnahmen unterziehen, wie etwa Desinfektion der Hände und Anlegen von Schutzmasken. Vorerst wird es Besuche nur indoor geben, wobei die dafür geschaffenen Räumlichkeiten nun „Plauderecke“ genannt werden und nicht mehr „Besuchsboxen“. Ein Besuch ist nur nach Voranmeldung und Terminvereinbarung möglich und wird mit 45 Minuten beschränkt. Danach wird der Besucherbereich für den nächsten Gast vorbereitet.