Fahrplanänderungen und neue Regeln in den Öffis

IVB-Fahrplanänderungen im Überblick

Die Linie 6 nimmt den Betrieb im Stundentakt auf. Die IVB empfiehlt in der Freizeit und für Ausflugsfahrten die Nutzung der Igler. Die Busse der Touristenlinie TS bleiben vorerst noch in der Garage. An Samstagen gilt auf den Linien A, C, F, K und M ein reduzierter Fahrplan mit 20-Minutentakt. Die Linie J bleibt im 15-Minutentakt, die nicht genannten Linien bleiben ebenfalls unverändert. Die Linie H wird auch am Samstag von den Linien A und K bedient. Die von der IVB betriebenen Regiolinien 501-505 und 590 verkehren ebenfalls nach Ferienfahrplan.