„Inoperabler“ 12-Kilo-Tumor erfolgreich entfernt

Aufgeben war keine Option

Ans Aufgeben dachte die Familie jedoch nicht. Der Freund von Tochter Christiane, Remondus van de Haar, ist Assistenzarzt in der Villacher Chirurgie. Er schilderte den Fall seinem Chef, Primarius Gerhard Jenic, der entgegen aller Expertenmeinungen doch eine Chance sah, und sich dazu entschloss, den mittlerweile zwölf Kilo schweren Tumor zu entfernen. „Die OP und anschließende Therapie verlief erfolgreich. Herr Höberl kann voraussichtlich schon am Montag wieder nach Hause“, so Jenic.