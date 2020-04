„Wir bereiten uns schon auf die Besucher vor“

Nur in Heimen ohne Covid-19

Das Altenheim in Neuhofen/Krems, in dem es Erkrankte gab, ist derzeit Covid-frei, darf darum Besuche erlauben. Sozialhilfe-Verbandsobmann Manfred Hageneder betont: „Es wird überall ein Spagat zwischen Risiko und dem Willen, die soziale Isolation der Bewohner zu beenden.“ Bislang sind 12 Bewohner von Altenheimen verstorben.