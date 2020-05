„Gehen mit einem mulmigen Gefühl in die Arbeit“

„Wir bilden Gesundheit“ - so heißt der Leitsatz des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe (AZW). Eine Devise, die für „Krone“-Informanten in Corona-Zeiten nicht passend zu sein scheint. „Die Geschäftsführung hat beschlossen, dass sämtliche Mitarbeiter seit dem 20. April wieder im Büro arbeiten müssen - obwohl bei vielen Home-Office gut möglich wäre, man sich noch zu Hause aufhalten soll und kein Unterricht stattfindet. Das Home-Office wurde gar für die letzten zwei Aprilwochen völlig gestrichen, alle müssen ihre Arbeitszeit im Gebäude ableisten“, heißt es in einem der „Tiroler Krone“ vorliegenden Schreiben.