Kremser Polizist mit Schere bedroht

Bereits in der Vergangenheit hatte die Kremser Polizei mehrmals Bekanntschaft mit der Aggressivität des 51-Jährigen gemacht. Und auch an diesem Tag, nach dem von ihm getätigten Notruf, soll sich der Mann alles andere als von seiner besten Seite präsentiert haben. Als er sich dann auch noch ignoriert fühlte, weil er nicht gleich zur Dienststelle mitfahren und die Anzeige erstatten durfte, rastete er komplett aus. Er beleidigte die Polizisten und kündigte an: „Ich stech euch ab!“ Der 51-Jährige lief daraufhin in die Küche und kam mit einer rund 20 Zentimeter langen spitzen Schere zurück, hielt diese einem der Beamten direkt vor die Brust.