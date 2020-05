Ewa Plonka: „Situation in New York ist grauenhaft“

Erst diese Saison brillierte sie in jener Rolle, die der Traum jeder Sopranistin ist: Tosca. Nun sollte die preisgekrönte Opernsängerin Ewa Plonka gerade in den Vorbereitungen für ihre Rolle in „Turandot“ für die Oper im Steinbruch sein. Doch sie sitzt in ihrer Wahlheimat New York fest. Sasa Schwarzjirg hat sie via Videotelefonie erreicht.