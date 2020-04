Stadt Innsbruck öffnet die Spielplätze am 1. Mai

Wie Bürgermeister Georg Willi (Grüne) in einer Aussendung am Dienstag betonte, sei die Öffnung aber kein Freibrief, um die zum Schutz vor der Ausbreitung von Covid-19 getroffenen Maßnahmen zu missachten.„Im Gegenteil sind nun Vorsicht und Eigenverantwortung mehr gefragt denn je. Ich bitte um ein respektvolles Miteinander und die Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen. Wer Abstand hält, schützt sich selbst und andere,“ so der Stadtchef. Der geltende Mindestabstand von einem Meter müsse nach wie vor und auch auf den Spielplätzen eingehalten werden.