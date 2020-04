1,95 Millionen Euro: Sternsinger mit neuem Rekord

Ein Blick in die Detailauflistung nach Diözesen zeigt, dass es die meisten Spenden in Oberösterreich gab, wo mit 3,68 Millionen Euro das Vorjahresergebnis um über vier Prozent überboten wurde, gefolgt von der Diözese Graz-Seckau (3,26 Mio. Euro, +2,51 Prozent) und der Erzdiözese Wien (2,75 Mio. Euro, +6,01 Prozent). In der ErzdiözeseSalzburgwurden 1,95 Mio. Euro (+2,5 Prozent) eingenommen, während in Innsbruck mit 1,8 Mio. Euro (+15,8 Prozent) die größte Steigerung der Spendensumme gegenüber dem Jahr 2019 erzielt wurde.