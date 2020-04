„Seniorenheime sind für Öffnung nicht gewappnet“

Irritiert darüber ist Salzburgs Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). Sie warnt vor einer übereilten Öffnung: „Einerseits kann das Land nach wie vor nicht genug Schutzausrüstung bereitstellen, andererseits werden erst Mitte Mai die Durchtestungen in allen Häusern abgeschlossen sein.“ In der Stadt bereitet man sich schon seit zwei Wochen auf eine schrittweise Öffnung vor, das Land will erst heute damit starten. „Die jetzt angekündigte Öffnung ist viel zu kurzfristig. Die Heime sind dafür nicht gewappnet“, warnt Hagenauer.